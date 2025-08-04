В Китае мужчина с ножом напал на прохожих – есть жертвы

Чрезвычайное происшествие в Китае. В городе Лэйян на юге страны мужчина с ножом напал на прохожих. Убиты два человека, в том числе один ребенок, трое ранены. Среди них тоже есть дети, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла возле начальной школы. По словам очевидцев, мужчина выбежал на улицу и начал бросаться на прохожих, нанося им удары ножом. После ворвался в находившийся рядом игровой зал и напал на посетителей. Затем он направился к воротам школы, но путь ему преградили очевидцы. Им удалось остановить злоумышленника и задержать его до приезда полиции. Выяснилось, что нападавший – 31-летний местный житель. О его мотивах пока ничего неизвестно. Полиция ведет расследование.