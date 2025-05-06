Мерца не выбрали канцлером ФРГ в первом туре голосования

В первом туре голосования лидеру Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриху Мерцу не хватило абсолютного большинства голосов (316), чтобы быть избранным канцлером Федеративной Республики Германия с 310 голосами. Заседание бундестага было закрыто для проведения фракционных консультаций.Об этом пишет РИА Новости.

Канцлера Германии выбирает бундестаг тайным голосованием, и для его победы в первом туре необходимо абсолютное большинство голосов. Если его нет в первых двух турах, то в последнем туре достаточно относительного большинства.

На внеочередных парламентских выборах 23 февраля победил блок ХДС/ХСС. На второе место вышла «Альтернатива для Германии» (20,8 %), на третье – СДПГ (16,4 %), продемонстрировавшая худший результат в своей истории. В парламент также прошли «Зеленые» (11,6 %), Левая партия (8,8 %) и Союз избирателей Южного Шлезвига с одним местом.