Неизвестный устроил стрельбу в Сан-Франциско: погиб один человек, трое ранены

Новости США. Стрельба в Сан-Франциско. Есть погибший, еще три человека получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все пострадавшие госпитализированы. Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое.