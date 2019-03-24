Появилось видео с терпящего бедствие лайнера близ Норвегии

Новости Норвегии. Внимание всего мира приковано к берегам Норвегии. Здесь терпит бедствие круизный паром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корабль следовал в город Ставангер на юго-западе страны. В пяти километрах от побережья капитан подал сигнал бедствия.

Работа спасателей осложняется опасными погодными условиями: дует сильный ветер, а высота волн достигает 8 метров. В операции задействованы несколько судов и вертолетов. К этому моменту удалось эвакуировать почти всех пассажиров. Сообщается, что некоторые доставлены на берег с тяжелыми травмами.