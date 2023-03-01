Отрезаны от мира несколько посёлков. Мощный оползень снёс деревню в Перу

Новости Перу. Мощный оползень снес деревню в центральной части Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минимум 10 семей остались без крыши над головой.

Толстый слой земли и грязи перекрыл дорогу, отрезав от внешнего мира несколько поселков. Уничтожены десятки гектаров плантаций кофе, какао и бананов. На место ЧП, где продолжается разбор завалов, прибыли представители местных органов власти. Сообщений о погибших и пострадавших нет. Местных жителей призвали соблюдать максимальную осторожность, так как очень высока вероятность схода новых оползней.