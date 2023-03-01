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МИД России сообщил о готовящейся провокации с радиоактивными веществами у Приднестровья

01 марта 2023 09:23
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В российском Министерстве иностранных дел заявили, что провокационные действия с украинской стороны с использованием опасных веществ могут совершиться около Приднестровья.

Такую информацию со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову приводит ТАСС. Готовящаяся провокация направлена на то, чтобы обвинить Россию в чрезвычайном происшествии. Ранее оборонное ведомство Российской Федерации предупреждало о подготовке Соединенными Штатами провокации с применением химических веществ в Украине.  

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# Международная политика # Мария Захарова

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