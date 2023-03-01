МИД России сообщил о готовящейся провокации с радиоактивными веществами у Приднестровья

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что провокационные действия с украинской стороны с использованием опасных веществ могут совершиться около Приднестровья.

Такую информацию со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову приводит ТАСС. Готовящаяся провокация направлена на то, чтобы обвинить Россию в чрезвычайном происшествии. Ранее оборонное ведомство Российской Федерации предупреждало о подготовке Соединенными Штатами провокации с применением химических веществ в Украине.