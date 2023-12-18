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Отопление подорожало: в 2024-м чехам придётся платить больше

18 декабря 2023 15:11
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Для того чтобы не замерзнуть в будущем году, чехам придется больше платить. Такой новогодний подарок жителям страны сделала национальная ассоциация поставщиков тепла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отопление подорожало: в 2024-м чехам придётся платить больше-1

Как заявил ее глава, большинству домохозяйств, подключенных к системам центрального отопления, в 2024 году придется раскошелиться. По его словам, подорожание составит несколько десятков долларов в месяц, но конкретная сумма будет зависеть от вида используемого энергоносителя. Меньше всего повезло тем, чей комфорт зависит от угольных теплостанций. Их счета за коммуналку взлетят на десятки процентов.

# Экономический кризис # Новости Чехии

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