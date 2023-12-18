В Британии падает промышленное производство – за месяц его объём сократился почти на 1%

В Британии стремительно падает промышленное производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за месяц его объем сократился почти на 1 %, что намного превышает прогнозы аналитиков.

Об этом говорится в опубликованном отчете Национального статистического комитета. Этот показатель демонстрирует худшую динамику с июля. Больше всего спад наблюдается в обрабатывающей промышленности – за месяц более процента. Сокращаются объемы строительства. А производство электричества и вовсе упало почти на 2 %.