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В Британии падает промышленное производство – за месяц его объём сократился почти на 1%

18 декабря 2023 15:09
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В Британии стремительно падает промышленное производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за месяц его объем сократился почти на 1 %, что намного превышает прогнозы аналитиков.

В Британии падает промышленное производство – за месяц его объём сократился почти на 1%-1

Об этом говорится в опубликованном отчете Национального статистического комитета. Этот показатель демонстрирует худшую динамику с июля. Больше всего спад наблюдается в обрабатывающей промышленности – за месяц более процента. Сокращаются объемы строительства. А производство электричества и вовсе упало почти на 2 %.

# Экономический кризис # Новости Великобритании

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