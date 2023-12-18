FT: партнеры Украины предлагают пойти на заморозку конфликта и выдать это за победу

Активные партнеры Украины считают возможность «замораживания конфликта» своей победой для Киева. Об этом пишет Financial Times, передает РИА Новости.

Украине не хватает оружия, финансов и средств, а западная помощь, вероятно, будет сокращаться. В западных СМИ отмечают утомление от украинского кризиса и снижение поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Один из руководителей НАТО в Европе прогнозирует, что весной Украина уже не сможет начать контратаку, а CNN считает, что без западной помощи украинская армия сможет продержаться лишь несколько месяцев.