В Израиль прибыл министр обороны США с целью прекращения высокоинтенсивной войны

На встрече со своим израильским коллегой высокопоставленный представитель военного ведомства Соединенных Штатов сообщил, что будет обсуждать этот вопрос с премьером Биньямином Нетаньяху. Но при этом отметил, что ожидает, что переговоры будут непростыми. С одной стороны – Вашингтон поддерживает своего главного союзника на Ближнем Востоке, с другой – его беспокоит тяжелое положение гражданского населения в Газе, поскольку израильские удары приводят к увеличению числа жертв. Израиль несмотря на международное давление, усилил обстрелы анклава как с земли, так и с воздуха. Более 130 человек погибли в результате обстрела израильской армией лагеря беженцев Нусейрат в центре сектора Газа. Сообщается о сильных разрушениях. Совет Безопасности ООН сегодня, 18 декабря, намерен провести очередное голосование по новой резолюции, призывающей к срочному и устойчивому прекращению боевых действий.