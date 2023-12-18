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В Израиль прибыл министр обороны США с целью прекращения высокоинтенсивной войны

18 декабря 2023 15:05
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США хотят уговорить Израиль прекратить вести высокоинтенсивную войну в Газе и свести ее к ограниченному конфликту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этой миссией в страну прибыл американский министр обороны.

В Израиль прибыл министр обороны США с целью прекращения высокоинтенсивной войны-1

На встрече со своим израильским коллегой высокопоставленный представитель военного ведомства Соединенных Штатов сообщил, что будет обсуждать этот вопрос с премьером Биньямином Нетаньяху. Но при этом отметил, что ожидает, что переговоры будут непростыми. С одной стороны – Вашингтон поддерживает своего главного союзника на Ближнем Востоке, с другой – его беспокоит тяжелое положение гражданского населения в Газе, поскольку израильские удары приводят к увеличению числа жертв. Израиль несмотря на международное давление, усилил обстрелы анклава как с земли, так и с воздуха. Более 130 человек погибли в результате обстрела израильской армией лагеря беженцев Нусейрат в центре сектора Газа. Сообщается о сильных разрушениях. Совет Безопасности ООН сегодня, 18 декабря, намерен провести очередное голосование по новой резолюции, призывающей к срочному и устойчивому прекращению боевых действий.

# Палестина-Израиль

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