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Отношения Франции и Германии: почему между странами не всё так гладко?

24 октября 2022 20:21
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Франко-германские отношения постиг кризис. Как пишет старейшая ежедневная французская газета Le Figaro, разногласия двух стран в сфере экономики, энергетики и оборонной политики становятся все глубже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А взаимная антипатия Макрона и Шольца только усугубляет кризис двусторонних отношений.  

Отношения Франции и Германии: почему между странами не всё так гладко?-1

Главный камень преткновения – французский проект стратегической автономии ЕС. В то время как Германия объявила о планах поддержки собственной экономики на сумму 200 миллиардов евро. Обе соосновательницы ЕС также схлестнулись в энергетической сфере из-за возобновления проекта газопровода между Испанией и Германией, против которого выступает Макрон.  

Отношения Франции и Германии: почему между странами не всё так гладко?-4

Как считают эксперты, все дело в антироссийской политике ЕС, поскольку экономическая модель Германии, которая раньше основывалась на дешевом российском газе, просто рухнула. И сейчас Шольц пытается вернуть былую славу ФРГ, действуя в обход Франции. Правда, вместо этого обе стороны изолировали себя в Европейском союзе. 

# Международная политика # Олаф Шольц # Эмманюэль Макрон # Фотофакт

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