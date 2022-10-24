Отношения Франции и Германии: почему между странами не всё так гладко?

Франко-германские отношения постиг кризис. Как пишет старейшая ежедневная французская газета Le Figaro, разногласия двух стран в сфере экономики, энергетики и оборонной политики становятся все глубже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А взаимная антипатия Макрона и Шольца только усугубляет кризис двусторонних отношений.

Главный камень преткновения – французский проект стратегической автономии ЕС. В то время как Германия объявила о планах поддержки собственной экономики на сумму 200 миллиардов евро. Обе соосновательницы ЕС также схлестнулись в энергетической сфере из-за возобновления проекта газопровода между Испанией и Германией, против которого выступает Макрон.