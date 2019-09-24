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Отменены занятия в школах, не ходит транспорт: массовая забастовка проходит в Греции

24 сентября 2019 09:49
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Новости Греции. Всеобщая забастовка охватила Грецию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многочисленные профсоюзы протестуют против нового «закона развития экономики», который, по их мнению, серьёзно ограничивает права трудящихся.

Отменены занятия в школах, не ходит транспорт: массовая забастовка проходит в Греции-1

На сутки остановится весь общественный транспорт, включая паромы. Все занятия в школах и других учебных заведениях отменены. На работу также не выйдут сотрудники медицинских учреждений. Трехчасовую стачку объявили и представители СМИ.

Отменены занятия в школах, не ходит транспорт: массовая забастовка проходит в Греции-4

В центре Афин, а также других крупных городах готовятся масштабные митинги. Это первая крупная забастовка после прихода к власти правительства консервативной партии «Новая демократия» во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

# Забастовка

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