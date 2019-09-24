Отменены занятия в школах, не ходит транспорт: массовая забастовка проходит в Греции

Новости Греции. Всеобщая забастовка охватила Грецию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многочисленные профсоюзы протестуют против нового «закона развития экономики», который, по их мнению, серьёзно ограничивает права трудящихся.

На сутки остановится весь общественный транспорт, включая паромы. Все занятия в школах и других учебных заведениях отменены. На работу также не выйдут сотрудники медицинских учреждений. Трехчасовую стачку объявили и представители СМИ.