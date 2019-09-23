Машины всмятку, трещины в домах и земле: сильнейшее землетрясение сотрясло Албанию

Новости Албании. В Албании от землетрясения пострадали около 150 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинству из них потребовалась госпитализация. За последние дни на территории страны зафиксировано не менее 300 подземных толчков, максимальная магнитуда которых составляла 5 и 9.

Частично разрушенными оказались более полутысячи зданий, в том числе школы, жилые дома и больницы. Во многих районах страны возникли проблемы с подачей электричества и водоснабжением.