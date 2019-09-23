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В Найроби обрушилась школа: погибли не менее 7 детей

23 сентября 2019 12:37
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Новости Кении. ЧП в Кении. В столице страны Найроби обрушилась двухэтажная школа: погибли не менее семи детей, еще около 20 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Найроби обрушилась школа: погибли не менее 7 детей-1

На месте трагедии работают экстренные службы. Под завалами могут находиться еще десятки человек. Причины инцидента выясняются. По словам директора школы, недавно рядом с их зданием была проложена линия канализации, которая могла ослабить фундамент.

В Найроби обрушилась школа: погибли не менее 7 детей-4

# Гибель детей # Фотофакт

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