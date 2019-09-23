В Найроби обрушилась школа: погибли не менее 7 детей

Новости Кении. ЧП в Кении. В столице страны Найроби обрушилась двухэтажная школа: погибли не менее семи детей, еще около 20 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте трагедии работают экстренные службы. Под завалами могут находиться еще десятки человек. Причины инцидента выясняются. По словам директора школы, недавно рядом с их зданием была проложена линия канализации, которая могла ослабить фундамент.