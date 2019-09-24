К 2030 году ожидается сокращение выбросов парниковых газов

Новости мира. Борьбу с мировой климатической угрозой готов возглавить ЕС. Такое заявление сделал, выступая в Нью-Йорке на саммите ООН по климату, председатель Евросовета Дональд Туск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он отметил, что ЕС ожидает к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов на 45 %, вместо прогнозируемых 40. Почти половину финансирования исследований в области климата во всем мире обеспечивает Европа. Цена вопроса – 20 миллиардов евро в год.