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К 2030 году ожидается сокращение выбросов парниковых газов

24 сентября 2019 07:44
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Новости мира. Борьбу с мировой климатической угрозой готов возглавить ЕС. Такое заявление сделал, выступая в Нью-Йорке на саммите ООН по климату, председатель Евросовета Дональд Туск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К 2030 году ожидается сокращение выбросов парниковых газов-1

Он отметил, что ЕС ожидает к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов на 45 %, вместо прогнозируемых 40. Почти половину финансирования исследований в области климата во всем мире обеспечивает Европа. Цена вопроса – 20 миллиардов евро в год.

К 2030 году ожидается сокращение выбросов парниковых газов-4

К 2030 году ожидается сокращение выбросов парниковых газов-6

В саммите по климату принимают участие почти 200 стран. Их представители рассказывают о мерах, которые они намерены предпринять, чтобы не допустить нового глобального повышения температуры в текущем столетии выше 2 градусов по Цельсию и сведению к нулю выбросов в атмосферу углекислого газа  к 2050 году.

# Экология # Фотофакт

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