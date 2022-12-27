Новости Германии. Германия готова поставить рекорд по экспорту вооружений. Только за 2022 год Берлин отправил в другие страны техники и боеприпасов на сумму более 8 миллиардов евро. Это второе по величине значение в истории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В прошлом году власти ФРГ одобрили экспорт вооружений почти на 9,5 миллиарда евро. Самыми крупными получателями немецкого оружия являются Нидерланды, Великобритания и даже США. Но эти растущие цифры вызвали резкое недовольство депутатов Бундестага. Они обвинили правительство в том, что оно бессовестно извлекает выгоду из конфликтов и смертей.