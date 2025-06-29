«В любой момент». Ушаков рассказал о перспективах поездки Путина в США

Вероятность встречи президента РФ Владимира Путина и лидера Штатов Дональда Трампа обсуждается, но пока конкретных планов нет, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, встреча может состояться в любой момент, когда лидеры сочтут это необходимым.

Где и когда – сказать пока трудно, конечно. Это в любой момент может быть», – сказал дипломат.

Он отметил, что таким поводом может стать, например, юбилей ООН, но это решение зависит от договоренности между президентами. Также обсуждаются возможные места встречи, в том числе Стамбул, который предложил Эрдоган, но выбор места должен быть согласован обеими сторонами.

По словам Ушакова, встреча может быть как заранее готовой, с разработкой документов, так и более неформальной – по собственной инициативе лидеров. По его словам, первый вариант предпочтительнее, чтобы встреча имела практический результат.