«Отдал свои молодые годы армии и защите Отечества». Первую медаль к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси вручили в Гродно

Новости Беларуси. Первую юбилейную медаль к 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь вручили в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Первую юбилейную медаль к 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь вручили в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Награда пополнила медальный ряд на кителе ветерана Великой Отечественной войны Леонида Данилова. Медаль вручили мужчине дома – почетная миссия выпала руководству области и военкомата.
Полковник в отставке Леонид Данилов участвовал в боях в составе 1-го и 2-го Прибалтийских, Ленинградского фронтов. Совершеннолетие он встретил на передовой и дошел до Победы. С тех пор так и остался служить в рядах Вооруженных Сил.
На груди гордо звенят медали «За отвагу», «За боевые заслуги», орден Отечества и много других наград. И эта юбилейная медаль как символ вековой истории подвигов и настоящих героев принадлежит ветерану по праву.
Леонид Данилов, ветеран Великой Отечественной войны:
Первую медаль получил – «30 лет Советской Армии и флота». Я 32 года отслужил, отдал свои молодые годы армии и защите Отечества. Это очень приятно!
Александр Хорошун, заместитель военного комиссара Гродненской области:
Этой медалью будут награждены, в первую очередь, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие Вооруженных Сил Республики Беларусь, достигшие высоких показателей в боевой подготовке, а также иные государственные лица, которые вносят достойный вклад в развитие наших Вооруженных Сил.
Только в Гродненской области медали к 100-летию Вооруженных Сил вручат более чем 600 ветеранам. А сам вековой юбилей белорусская армия отметит 23 февраля.