«Отдал свои молодые годы армии и защите Отечества». Первую медаль к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси вручили в Гродно

Новости Беларуси. Первую юбилейную медаль к 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь вручили в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полковник в отставке Леонид Данилов участвовал в боях в составе 1-го и 2-го Прибалтийских, Ленинградского фронтов. Совершеннолетие он встретил на передовой и дошел до Победы. С тех пор так и остался служить в рядах Вооруженных Сил.

На груди гордо звенят медали «За отвагу», «За боевые заслуги», орден Отечества и много других наград. И эта юбилейная медаль как символ вековой истории подвигов и настоящих героев принадлежит ветерану по праву.