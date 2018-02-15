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«Отдал свои молодые годы армии и защите Отечества». Первую медаль к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси вручили в Гродно

15 февраля 2018 09:27
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Новости Беларуси. Первую юбилейную медаль к 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь вручили в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Отдал свои молодые годы армии и защите Отечества». Первую медаль к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси вручили в Гродно-1

Награда пополнила медальный ряд на кителе ветерана Великой Отечественной войны Леонида Данилова. Медаль вручили мужчине дома – почетная миссия выпала руководству области и военкомата.  

«Отдал свои молодые годы армии и защите Отечества». Первую медаль к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси вручили в Гродно-4

Полковник в отставке Леонид Данилов участвовал в боях в составе 1-го и 2-го Прибалтийских, Ленинградского фронтов. Совершеннолетие он встретил на передовой и дошел до Победы. С тех пор так и остался служить в рядах Вооруженных Сил.  

На груди гордо звенят медали «За отвагу», «За боевые заслуги», орден Отечества и много других наград. И эта юбилейная медаль как символ вековой истории подвигов и настоящих героев принадлежит ветерану по праву.  

«Отдал свои молодые годы армии и защите Отечества». Первую медаль к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси вручили в Гродно-7

Леонид Данилов, ветеран Великой Отечественной войны:  
Первую медаль получил – «30 лет Советской Армии и флота». Я 32 года отслужил, отдал свои молодые годы армии и защите Отечества. Это очень приятно!   

«Отдал свои молодые годы армии и защите Отечества». Первую медаль к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси вручили в Гродно-10

«Отдал свои молодые годы армии и защите Отечества». Первую медаль к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси вручили в Гродно-12

Александр Хорошун, заместитель военного комиссара Гродненской области:  
Этой медалью будут награждены, в первую очередь, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие Вооруженных Сил Республики Беларусь, достигшие высоких показателей в боевой подготовке, а также иные государственные лица, которые вносят достойный вклад в развитие наших Вооруженных Сил.  

Только в Гродненской области медали к 100-летию Вооруженных Сил вручат более чем 600 ветеранам. А сам вековой юбилей белорусская армия отметит 23 февраля.  

# Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь

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