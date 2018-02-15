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В Мексике 54 дельфина выбросились на берег. Названа причина странного поведения животных

15 февраля 2018 09:08
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Новости Мексики. В мексиканском штате Южная Нижняя Калифорния зафиксирована массовая гибель дельфинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На берег выбросились сразу 54 морских млекопитающих.  

В Мексике 54 дельфина выбросились на берег. Названа причина странного поведения животных-1

В ходе спасательной операции более 30-ти из них удалось вернуть в океан. Остальных не спасли.  

После осмотра тел животных эксперты установили: выброситься на берег их заставили нападения дельфинов другого вида. Об этом свидетельствуют многочисленные ранения.  

# Дикие животные # Фотофакт

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