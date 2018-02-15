В Мексике 54 дельфина выбросились на берег. Названа причина странного поведения животных

Новости Мексики. В мексиканском штате Южная Нижняя Калифорния зафиксирована массовая гибель дельфинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На берег выбросились сразу 54 морских млекопитающих.

В ходе спасательной операции более 30-ти из них удалось вернуть в океан. Остальных не спасли.

После осмотра тел животных эксперты установили: выброситься на берег их заставили нападения дельфинов другого вида. Об этом свидетельствуют многочисленные ранения.