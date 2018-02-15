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Президент ЮАР Джейкоб Зума ушёл в отставку. Кто сейчас будет править страной?

15 февраля 2018 08:43
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Новости ЮАР. Президент ЮАР Джейкоб Зума объявил об отставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее сообщалось, что правящая партия дала главе государства 48 часов, чтобы добровольно покинуть пост и в случае отказа пригрозила проголосовать по вотуму недоверия.  

Президент ЮАР Джейкоб Зума ушёл в отставку. Кто сейчас будет править страной?-1

Теперь исполнять его обязанности будет вице-президент Сирил Рамафоса.  

Такое стечение обстоятельств обусловлено давлением оппозиции из-за скандала вокруг растраты госимущества. Зума свою вину отрицал и утверждал, что за всеми финансовыми операциями следили правительственные спецслужбы.  

# Фотофакт # Международная политика

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