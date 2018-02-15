Президент ЮАР Джейкоб Зума ушёл в отставку. Кто сейчас будет править страной?

Новости ЮАР. Президент ЮАР Джейкоб Зума объявил об отставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее сообщалось, что правящая партия дала главе государства 48 часов, чтобы добровольно покинуть пост и в случае отказа пригрозила проголосовать по вотуму недоверия.

Теперь исполнять его обязанности будет вице-президент Сирил Рамафоса.

Такое стечение обстоятельств обусловлено давлением оппозиции из-за скандала вокруг растраты госимущества. Зума свою вину отрицал и утверждал, что за всеми финансовыми операциями следили правительственные спецслужбы.