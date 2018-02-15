В Италии задержан санитар больницы, который прятал иглы в сидениях общественного транспорта острием вверх

Новости Италии. В Италии задержан санитар одной из местных больниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

58-летний мужчина забирал с работы иглы из шприцов и капельниц и прятал их в сидениях общественного транспорта острием вверх. На уколы стали жаловаться пассажиры автобусов.

Полиция, обработав записи с камер видеонаблюдения, смогла вычислить злоумышленника. Сейчас специалисты устанавливают, не заражены ли изъятые из кресел иглы. В содеянном мужчина признался, однако объяснить свои действия не смог.