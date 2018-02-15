Прямой эфир

В Италии задержан санитар больницы, который прятал иглы в сидениях общественного транспорта острием вверх

15 февраля 2018 08:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. В Италии задержан санитар одной из местных больниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Италии задержан санитар больницы, который прятал иглы в сидениях общественного транспорта острием вверх-1

58-летний мужчина забирал с работы иглы из шприцов и капельниц и прятал их в сидениях общественного транспорта острием вверх. На уколы стали жаловаться пассажиры автобусов.  

Полиция, обработав записи с камер видеонаблюдения, смогла вычислить злоумышленника. Сейчас специалисты устанавливают, не заражены ли изъятые из кресел иглы. В содеянном мужчина признался, однако объяснить свои действия не смог.  

В Италии задержан санитар больницы, который прятал иглы в сидениях общественного транспорта острием вверх-4

# Фотофакт # Необычное

Другие новости рубрики

Все новости
Президент ЮАР Джейкоб Зума ушёл в отставку. Кто сейчас будет править страной?
15 февраля 2018 08:43

Президент ЮАР Джейкоб Зума ушёл в отставку. Кто сейчас будет править страной?

В Перу при пожаре в исправительном центре для несовершеннолетних погибли пять человек
15 февраля 2018 08:40

В Перу при пожаре в исправительном центре для несовершеннолетних погибли пять человек

Стрельба в школе США: погибли 17 человек, более 10 раненых. Что известно о трагедии
15 февраля 2018 07:51

Стрельба в школе США: погибли 17 человек, более 10 раненых. Что известно о трагедии