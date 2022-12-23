От кого защищается Польша? Вот сколько вооружения у НАТО Варшава попросила за последние дни

НАТО продолжает увеличивать свое военное присутствие в Польше, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министерство обороны Нидерландов сообщило, что отправит туда 8 своих истребителей.

Как было заявлено, это решение принято, чтобы усилить восточный фланг Североатлантического альянса. Эскадрилья будет патрулировать воздушное пространство Польши и приступит к выполнению своих задач уже в феврале 2023 года. Правда непонятно, от кого и зачем таким мощным щитом пытается защититься Варшава.