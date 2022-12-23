От кого защищается Польша? Вот сколько вооружения у НАТО Варшава попросила за последние дни

НАТО продолжает увеличивать свое военное присутствие в Польше, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министерство обороны Нидерландов сообщило, что отправит туда 8 своих истребителей.
НАТО продолжает увеличивать свое военное присутствие в Польше, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министерство обороны Нидерландов сообщило, что отправит туда 8 своих истребителей.
Как было заявлено, это решение принято, чтобы усилить восточный фланг Североатлантического альянса. Эскадрилья будет патрулировать воздушное пространство Польши и приступит к выполнению своих задач уже в феврале 2023 года. Правда непонятно, от кого и зачем таким мощным щитом пытается защититься Варшава.
Ранее она договорилась с Германией, чтобы та разместила в стране свои военные самолеты, а у восточных границ уже установлены немецкие зенитно-ракетные комплексы. И это к тому, что на польских авиабазах на боевом дежурстве находятся 12 новейших истребителей ВВС США.
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