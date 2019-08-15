В Подмосковье самолёт совершил аварийную посадку из-за столкновения со стаей птиц

Новости России. 23 человека пострадали в результате жесткой посадки пассажирского самолёта в Подмосковье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. 23 человека пострадали в результате жесткой посадки пассажирского самолёта в Подмосковье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них – 9 детей. ЧП произошло несколько часов назад. Воздушное судно следовало из Москвы в Симферополь, сразу после взлета в аэропорту «Жуковский» у лайнера загорелся двигатель.
Как сообщили, причиной стало попадание птиц. Экипаж принял решение посадить самолёт на поле в километре от взлётной полосы. Всего на борту лайнера находились 226 пассажиров. На месте работают бригады скорой помощи и 2 вертолета. Пострадавших госпитализируют.