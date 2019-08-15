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В Подмосковье самолёт совершил аварийную посадку из-за столкновения со стаей птиц

15 августа 2019 07:35
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Новости России. 23 человека пострадали в результате жесткой посадки пассажирского самолёта в Подмосковье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Подмосковье самолёт совершил аварийную посадку из-за столкновения со стаей птиц-1

Среди них – 9 детей. ЧП произошло несколько часов назад. Воздушное судно следовало из Москвы в Симферополь, сразу после взлета в аэропорту «Жуковский» у лайнера загорелся двигатель.

В Подмосковье самолёт совершил аварийную посадку из-за столкновения со стаей птиц-4

Как сообщили, причиной стало попадание птиц. Экипаж принял решение посадить самолёт на поле в километре от взлётной полосы. Всего на борту лайнера находились 226 пассажиров. На месте работают бригады скорой помощи и 2 вертолета. Пострадавших госпитализируют.

В Подмосковье самолёт совершил аварийную посадку из-за столкновения со стаей птиц-7

# Самолет # Фотофакт

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