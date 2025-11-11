Освобожденный из тюрьмы экс-лидер Франции Саркози вернулся в свой дом

Экс-президент Франции Николя Саркози возвратился домой через час после рассмотрения его апелляции. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты и сторонники собрались у его дома, приветствуя его возвращение. 21 октября Саркози был заключен в тюрьму Санте для отбытия 5-летнего срока по делу о предполагаемом ливийском финансировании его избирательной кампании 2007 года.

Это первое дело о реальном заключении бывшего главы государства в истории Пятой республики. Следствие началось в 2012 году после публикации документов о предполагаемом переводе Ливией 50 миллионов евро на предвыборные нужды Саркози.

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