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Остров для молодежи построили в Дании

22 августа 2019 09:05
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Новости Дании. Для посетителей он откроется уже 24 августа. На реставрацию острова, площадь которого составляет 50 тысяч квадратных метров, было потрачено 25 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Остров для молодежи построили в Дании-1

Национальная организация скаутов, которая является владельцем острова, предполагает, что к 2023 году его посетят около 100 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет.

Остров для молодежи построили в Дании-4

Здесь гостей ждут различные социальные и учебные мероприятия, курсы, а также концерты и соревнования.

Остров для молодежи построили в Дании-7

# Молодежь Беларуси # Фотофакт

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