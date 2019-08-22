Остров для молодежи построили в Дании

Новости Дании. Для посетителей он откроется уже 24 августа. На реставрацию острова, площадь которого составляет 50 тысяч квадратных метров, было потрачено 25 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Дании. Для посетителей он откроется уже 24 августа. На реставрацию острова, площадь которого составляет 50 тысяч квадратных метров, было потрачено 25 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Национальная организация скаутов, которая является владельцем острова, предполагает, что к 2023 году его посетят около 100 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет.
Здесь гостей ждут различные социальные и учебные мероприятия, курсы, а также концерты и соревнования.