Остров для молодежи построили в Дании

Новости Дании. Для посетителей он откроется уже 24 августа. На реставрацию острова, площадь которого составляет 50 тысяч квадратных метров, было потрачено 25 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальная организация скаутов, которая является владельцем острова, предполагает, что к 2023 году его посетят около 100 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет.