Прямой эфир

В Испании более 150 человек заболели листериозом

22 августа 2019 08:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Власти Испании оповестили ВОЗ и Еврокомиссию о вспышке листериоза в стране. Это инфекционное заболевание было выявлено более чем у 150 жителей Андалусии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании более 150 человек заболели листериозом-1

Министерство здравоохранения Испании уже провело расследование и установило источник распространения инфекции. Им оказался мясной рулет производства севильской компании. Сейчас всю продукцию этой фирмы изымают из магазинов.

В Испании более 150 человек заболели листериозом-4

Вероятнее всего, число заболевших будет расти. Свыше 500 человек обратились к медикам с похожими симптомами. Пациенты ждут результатов анализов. В королевстве объявлена санитарная тревога.

# Массовое отравление # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Показываем, как выглядит китайский купальник, который спасает от медуз
22 августа 2019 06:26

Показываем, как выглядит китайский купальник, который спасает от медуз

В России значительно вырастут цены на автомобили
21 августа 2019 16:50

В России значительно вырастут цены на автомобили

Поющие, танцующие, летающие: Всемирная выставка роботов проходит в Пекине
21 августа 2019 14:17

Поющие, танцующие, летающие: Всемирная выставка роботов проходит в Пекине