В Испании более 150 человек заболели листериозом

Новости Испании. Власти Испании оповестили ВОЗ и Еврокомиссию о вспышке листериоза в стране. Это инфекционное заболевание было выявлено более чем у 150 жителей Андалусии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. Власти Испании оповестили ВОЗ и Еврокомиссию о вспышке листериоза в стране. Это инфекционное заболевание было выявлено более чем у 150 жителей Андалусии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Министерство здравоохранения Испании уже провело расследование и установило источник распространения инфекции. Им оказался мясной рулет производства севильской компании. Сейчас всю продукцию этой фирмы изымают из магазинов.
Вероятнее всего, число заболевших будет расти. Свыше 500 человек обратились к медикам с похожими симптомами. Пациенты ждут результатов анализов. В королевстве объявлена санитарная тревога.