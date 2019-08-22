В Испании более 150 человек заболели листериозом

Новости Испании. Власти Испании оповестили ВОЗ и Еврокомиссию о вспышке листериоза в стране. Это инфекционное заболевание было выявлено более чем у 150 жителей Андалусии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство здравоохранения Испании уже провело расследование и установило источник распространения инфекции. Им оказался мясной рулет производства севильской компании. Сейчас всю продукцию этой фирмы изымают из магазинов.