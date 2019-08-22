Показываем, как выглядит китайский купальник, который спасает от медуз

Новости Китая. Китайские дизайнеры изготовили купальник, спасающий от «укусов» медуз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Китайские дизайнеры изготовили купальник, спасающий от «укусов» медуз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пляжное облачение по своему внешнему виду больше напоминает гидрокостюм.
В нем открытыми остаются лишь ступни и кисти, а специальная маска защищает лицо.
Конечно, загореть в таком купальнике не удастся, зато его обладатель сможет избежать солнечных ожогов и укусов морских обитателей.