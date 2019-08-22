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Показываем, как выглядит китайский купальник, который спасает от медуз

22 августа 2019 06:26
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Новости Китая. Китайские дизайнеры изготовили купальник, спасающий от «укусов» медуз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показываем, как выглядит китайский купальник, который спасает от медуз-1

Пляжное облачение по своему внешнему виду больше напоминает гидрокостюм.

Показываем, как выглядит китайский купальник, который спасает от медуз-4

В нем открытыми остаются лишь ступни и кисти, а специальная маска защищает лицо.

Показываем, как выглядит китайский купальник, который спасает от медуз-7

Конечно, загореть в таком купальнике не удастся, зато его обладатель сможет избежать солнечных ожогов и укусов морских обитателей.

Показываем, как выглядит китайский купальник, который спасает от медуз-10

# Необычное # Фотофакт

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