Остановилась снять туфли. В США победительницу конкурса красоты с российскими корнями сбило авто

Как сообщает Daily Mail, 13 октября женщина отдыхала вместе с мужем и друзьями в ресторане. Затем она и её подруги вышли на улицу, чтобы сходить за кофе.

Около 23:50 женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. На середине пешеходного перехода она остановилась, чтобы снять обувь, которая причиняла ей неудобства.

В это время по дороге двигался внедорожник. Проигнорировав красный свет, автомобиль сбил гражданку и, не остановившись, поехал дальше. По словам очевидцев, это была серебристая Toyota 4-Runner 1996-2000 года выпуска. Друзья победительницы конкурса красоты уточнили, что светофор показывал ещё 18 секунд на переход дороги.

Пострадавшую в критическом состоянии доставили в больницу, где женщину подключили к аппарату жизнеобеспечения. 15 октября пациентку отключили от аппарата.