Остановилась снять туфли. В США победительницу конкурса красоты с российскими корнями сбило авто
Новости США. В Лос-Анджелесе автомобиль сбил 30-летнюю победительницу конкурса красоты Mrs Russian LA Яну Лаврентьеву.
Как сообщает Daily Mail, 13 октября женщина отдыхала вместе с мужем и друзьями в ресторане. Затем она и её подруги вышли на улицу, чтобы сходить за кофе.
Фото: instagram.com/yanochkaaa
Около 23:50 женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. На середине пешеходного перехода она остановилась, чтобы снять обувь, которая причиняла ей неудобства.
В это время по дороге двигался внедорожник. Проигнорировав красный свет, автомобиль сбил гражданку и, не остановившись, поехал дальше. По словам очевидцев, это была серебристая Toyota 4-Runner 1996-2000 года выпуска. Друзья победительницы конкурса красоты уточнили, что светофор показывал ещё 18 секунд на переход дороги.
Пострадавшую в критическом состоянии доставили в больницу, где женщину подключили к аппарату жизнеобеспечения. 15 октября пациентку отключили от аппарата.
Фото: instagram.com/yanochkaaa
Яна Лаврентьева жила в Вудленд-Хиллз, Калифорния. Женщина работала логопедом, специализируясь на детях с аутизмом. В 2012 году она победила в конкурсе красоты Mrs Russian LA. У неё остались четырехлетняя дочь и шестилетний сын.
Осенью 2018 года в Багдаде была убита 22-летняя «Мисс Ирак-2015».
В Instagram-аккануте погибшей появилась запись, что Фарес погибла в результате «предательского и трусливого инцидента» (подробности здесь).