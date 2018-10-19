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19 октября в Керчи прощаются с жертвами трагедии в политехническом колледже

19 октября 2018 08:32
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Новости мира. Сегодня, 19 октября, Керчь прощается с жертвами трагедии в политехническом колледже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На траурную церемонию, которая проходит на центральной площади города, собрались более 10 тысяч человек.

Массовое убийство в керченском колледже. Хроника трагедии

Накануне количество жертв увеличилось до 21 человека. В больницах остаются более 40 пострадавших, по последним данным, семь из них в крайне тяжелом состоянии. Наиболее тяжелые пациенты доставлены в Москву спецбортами МЧС.

19 октября в Керчи прощаются с жертвами трагедии в политехническом колледже-1

19 октября в Керчи прощаются с жертвами трагедии в политехническом колледже-3

19 октября в Керчи прощаются с жертвами трагедии в политехническом колледже-5

Напомним, трагедия в керченском колледже произошла 17 октября. 18-летний стрелок расправился с несколькими десятками человек. После этого покончил с собой.

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# Нападение # Владислав Росляков # Фотофакт

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