19 октября в Керчи прощаются с жертвами трагедии в политехническом колледже

Новости мира. Сегодня, 19 октября, Керчь прощается с жертвами трагедии в политехническом колледже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На траурную церемонию, которая проходит на центральной площади города, собрались более 10 тысяч человек.

Массовое убийство в керченском колледже. Хроника трагедии

Накануне количество жертв увеличилось до 21 человека. В больницах остаются более 40 пострадавших, по последним данным, семь из них в крайне тяжелом состоянии. Наиболее тяжелые пациенты доставлены в Москву спецбортами МЧС.