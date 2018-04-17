Останки гигантской вымершей акулы будут выставлены в швейцарском музее

Новости Швейцарии. В Музее динозавров города Ааталь будет выставлен самый полный из существующих скелет мегалодона – огромной вымершей акулы.

Как сообщает Luzerner Zeitung, найти ископаемую акулу можно крайне редко. Мегалодон – класс хрящевых рыб, а хрящи после смерти живого существа быстро разрушаются. Окаменеть эти рыбы могут только при определённых условиях.

4,5-метровый фрагмент скелета мегалодона был доставлен в музей из Перу. Помимо наиболее полного из существующих скелета мегалодона на выставке будут представлены около двадцати раритетов, которые отображают эволюционный путь акул.

Мегалодоны вымерли порядка 2 миллионов лет назад. По некоторым сведениям, они достигали 15-18 метров в длину. Нынешние акулы не превышают 8 метров в длину. Предполагается, что в своё время мегалодоны были сверххищниками.

Зимой 2018 года дрон заснял приближение четырёх акул к игравшему в воде мальчику.