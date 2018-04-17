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Останки гигантской вымершей акулы будут выставлены в швейцарском музее

17 апреля 2018 14:48
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Новости Швейцарии. В Музее динозавров города Ааталь будет выставлен самый полный из существующих скелет мегалодона – огромной вымершей акулы.  

Как сообщает Luzerner Zeitung, найти ископаемую акулу можно крайне редко. Мегалодон – класс хрящевых рыб, а хрящи после смерти живого существа быстро разрушаются. Окаменеть эти рыбы могут только при определённых условиях.  

4,5-метровый фрагмент скелета мегалодона был доставлен в музей из Перу. Помимо наиболее полного из существующих скелета мегалодона на выставке будут представлены около двадцати раритетов, которые отображают эволюционный путь акул.  

Мегалодоны вымерли порядка 2 миллионов лет назад. По некоторым сведениям, они достигали 15-18 метров в длину. Нынешние акулы не превышают 8 метров в длину. Предполагается, что в своё время мегалодоны были сверххищниками.  

Зимой 2018 года дрон заснял приближение четырёх акул к игравшему в воде мальчику. 

Ребёнка окликнул оператор дрона – подробности здесь.  

# Музеи

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