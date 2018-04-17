По всему миру проходят акции протеста против авиаударов по Сирии

Новости мира. Сирия остаётся в центре внимания. Массовые акции протеста, вызванные авиаударом по этой Арабской республике, прошли в США и Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни человек собрались у стен парламента в Лондоне. Митингующие выразили свое недовольство тем фактом, что страна присоединилась к бомбардировке. У многих в руках были плакаты, требующие прекратить атаки на Сирию.

А в Афинах акция против авиаударов вылилась в столкновения с полицией. Стражам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ, чтобы взять ситуацию под контроль. Несколько человек пострадали. Есть задержанные.