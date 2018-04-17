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По всему миру проходят акции протеста против авиаударов по Сирии

17 апреля 2018 13:37
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Новости мира. Сирия остаётся в центре внимания. Массовые акции протеста, вызванные авиаударом по этой Арабской республике, прошли в США и Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всему миру проходят акции протеста против авиаударов по Сирии-1

Сотни человек собрались у стен парламента в Лондоне. Митингующие выразили свое недовольство тем фактом, что страна присоединилась к бомбардировке. У многих в руках были плакаты, требующие прекратить атаки на Сирию.

По всему миру проходят акции протеста против авиаударов по Сирии-4

А в Афинах акция против авиаударов вылилась в столкновения с полицией. Стражам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ, чтобы взять ситуацию под контроль. Несколько человек пострадали. Есть задержанные.

По всему миру проходят акции протеста против авиаударов по Сирии-7

Пикеты против американских атак в Сирии прошли и по всем Соединенным Штатам. Начавшись в Нью-Йорке и Вашингтоне, они достигли Калифорнии. Против действий Дональда Трампа выступили также в Иордании, Франции.

По всему миру проходят акции протеста против авиаударов по Сирии-10

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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