Суд ЕС: действия Польши по вырубке леса в Беловежской Пуще признаны незаконными

Новости Польши. 17 апреля суд ЕС постановил, что вырубка Польшей леса в Беловежской Пуще противоречит законодательству Евросоюза.

На польской территории проводилась вырубка леса в целях борьбы с жуками-короедами, которые уничтожают деревья. Сообщается, что вырубке подверглись угрожающие общественной безопасности, ослабленные или мёртвые деревья.

В феврале представители Польши заявили, что вырубка Беловежской Пущи прекращена.

В прошлом году суд ЕС в предварительном порядке запретил Польше вырубать лес после иска Европейской комиссии. По решению суда, подобные мероприятия могут привести к исчезновению части объекта.

Беловежская Пуща располагается на территории Польши и Беларуси. На этих землях созданы национальные парки. Заповедник является объектом Списка всемирного наследия ЮНЕСКО.

Зимой 2018 года сообщалось, что под угрозой штрафа Польша остановила вырубку Беловежской Пущи.