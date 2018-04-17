Польше удалось избежать штрафа за вырубку леса в Беловежской пуще

Новости Польши. Европейский суд поставил точку в вопросе правомерности вырубки леса в польской части Беловежской пущи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вердикт был оглашён 17 апреля в Люксембурге. По мнению судебной палаты, страна не имела на это никакого права и своими действиями нарушила ряд европейских норм и законов.