Основатель «МММ» умер от сердечного приступа. В Москве скончался Сергей Мавроди

Новости России. В Москве на 63-м году жизни скоропостижно скончался «великий комбинатор современности» Сергей Мавроди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основатель «МММ» умер в одной из больниц от сердечного приступа. С его именем связывают целую индустрию финансовых пирамид.

Крупнейшую в российской истории финансовую пирамиду Сергей Мавроди организовал в 1989 году. В 2003 он был задержан по подозрению в мошенничестве и приговорен к тюремному сроку. Выйдя на свободу, Мавроди объявил о запуске новых проектов, которые вновь обещали баснословную прибыль. Однако прежний успех они унаследовать не смогли и потерпели быстрый крах. Построить подобные финансовые пирамиды Сергей Мавроди пытался не только в России, но и за рубежом, в частности, в Африке и Азии.