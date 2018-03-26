СК РФ о пожаре в ТЦ Кемерова: «Задержаны и допрошены четверо подозреваемых» 

Новости Беларуси. Россия скорбит по погибшим при пожаре в торговом центре в Кемерово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.

Спасатели продолжают работать на месте ЧП, причем с риском для жизни. Сегодня, 26 марта, уже произошло несколько обвалов кровли здания и повторное возгорание. Специалисты удалось обследовать все помещения, однако десятки посетителей все еще не обнаружены.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что систему оповещения о пожаре отключил охранник. Решается вопрос о его задержании.