СК РФ о пожаре в ТЦ Кемерова: «Задержаны и допрошены четверо подозреваемых»
Новости Беларуси. Россия скорбит по погибшим при пожаре в торговом центре в Кемерово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.
«Они начали убегать, их не пропускали: «Идите по другой лестнице, идите в другую сторону» – очевидцы о пожаре в ТЦ Кемерова
Спасатели продолжают работать на месте ЧП, причем с риском для жизни. Сегодня, 26 марта, уже произошло несколько обвалов кровли здания и повторное возгорание. Специалисты удалось обследовать все помещения, однако десятки посетителей все еще не обнаружены.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что систему оповещения о пожаре отключил охранник. Решается вопрос о его задержании.
Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России:
Допрашиваются свидетели, очевидцы произошедшего и потерпевшие, назначаются судебные экспертизы. Уже задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе руководитель управляющей компании, которая обслуживает здание торгового центра, а также арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания.
Следователи проверяют разные версии – основные: неисправность электропроводки, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог. Соболезнования семьям погибших приходят со всех уголков мира. Неравнодушные выстраиваются в очередь для сдачи донорской крови пострадавшим. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.