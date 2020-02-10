«Оскар-2020». Какими были ставки на главную номинацию и почему для Брэда Питта статуэтка оказалась заветной

Новости мира. В Лос-Анджелесе назвали имена обладателей 92-го «Оскара» – одной из самых престижных кинопремий в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. В Лос-Анджелесе назвали имена обладателей 92-го «Оскара» – одной из самых престижных кинопремий в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главный трофей взял корейский фильм «Паразиты». Впервые в истории премии награду получила лента не на английском языке. Лучшую мужскую роль ожидаемо сыграл актер драмы «Джокер», а лучшую женскую – актриса фильма «Джуди».
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Ставки на главный «Оскар» были разными. Все лавры отдавали лидеру по количеству номинаций – нашумевшему «Джокеру». Фильм выдвинули сразу на 11 «Оскаров». Правда, отметили ленту лишь одним – «Лучшая мужская роль» Хоакина Феникса. Сыграл актер, конечно, безупречно. Роль тяжелая, образ непростой.
Хоакин Феникс, актер:
Я сейчас так благодарен всем. И я не чувствую себя выше моих коллег, соперников, кандидатов на эту номинацию или кого-либо в этом зале. Потому что мы разделяем одинаковую любовь – любовь к кино.
Лучшим фильм не стал, а многие ждали. Заветный «Оскар» взяли корейские «Паразиты».
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Свой первый именно актерский «Оскар» получил и Брэд Питт. «Наконец-то», – скажут поклонницы. После четырех попыток звезду оценили. Он признан лучшим актером второго плана в фильме Тарантино «Однажды... в Голливуде». Теперь заветную награду можно, как и Кейт Уинслет, хранить в незаурядном месте – дома в ванной. Почему бы и нет?
Брэд Питт, актер:
Я немного ошеломлен. Спасибо всем замечательным людям, которых я встретил когда-то на своем пути, чтобы стоять здесь и сейчас в Голливуде. Спасибо.
На «Оскар» сыграла и Рене Зеллвегер в драме «Джуди». Ей досталась роль народной любимицы с нелегкой судьбой – актрисы и певицы Джуди Гарленд. Картину называют обратной стороной ранней славы, которая и погубила любимую миллионами звезду.
Внимание на премии – и к деталям (например, к одежде). «Лучший дизайн костюмов» у актеров американской драмы «Маленькие женщины». Оценен и монтаж. Лучший – у ленты «Форд против Феррари». А самым профессиональным оператором признан оператор фильма «1917», 70-летний Роджер Дикинс. Возраст таланту точно не помеха.