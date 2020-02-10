«Оскар-2020». Какими были ставки на главную номинацию и почему для Брэда Питта статуэтка оказалась заветной

Новости мира. В Лос-Анджелесе назвали имена обладателей 92-го «Оскара» – одной из самых престижных кинопремий в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный трофей взял корейский фильм «Паразиты». Впервые в истории премии награду получила лента не на английском языке. Лучшую мужскую роль ожидаемо сыграл актер драмы «Джокер», а лучшую женскую – актриса фильма «Джуди». Чем удивляли звезды на этот раз? Виктория Ходосок с подробностями. Кто был похож на лобстера, а кто на лук? Как удивляли звёзды на ковровой дорожке «Оскара-2020»

Ставки на главный «Оскар» были разными. Все лавры отдавали лидеру по количеству номинаций – нашумевшему «Джокеру». Фильм выдвинули сразу на 11 «Оскаров». Правда, отметили ленту лишь одним – «Лучшая мужская роль» Хоакина Феникса. Сыграл актер, конечно, безупречно. Роль тяжелая, образ непростой.

Хоакин Феникс, актер:

Я сейчас так благодарен всем. И я не чувствую себя выше моих коллег, соперников, кандидатов на эту номинацию или кого-либо в этом зале. Потому что мы разделяем одинаковую любовь – любовь к кино.

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Свой первый именно актерский «Оскар» получил и Брэд Питт. «Наконец-то», – скажут поклонницы. После четырех попыток звезду оценили. Он признан лучшим актером второго плана в фильме Тарантино «Однажды... в Голливуде». Теперь заветную награду можно, как и Кейт Уинслет, хранить в незаурядном месте – дома в ванной. Почему бы и нет?

Брэд Питт, актер:

Я немного ошеломлен. Спасибо всем замечательным людям, которых я встретил когда-то на своем пути, чтобы стоять здесь и сейчас в Голливуде. Спасибо.

На «Оскар» сыграла и Рене Зеллвегер в драме «Джуди». Ей досталась роль народной любимицы с нелегкой судьбой – актрисы и певицы Джуди Гарленд. Картину называют обратной стороной ранней славы, которая и погубила любимую миллионами звезду.