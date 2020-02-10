Кто был похож на лобстера, а кто на лук? Как удивляли звёзды на ковровой дорожке «Оскара-2020»

В Лос-Анджелесе стали известны имена обладателей премии «Оскар-2020». Обсуждали на премии не только победителей, но и неординарные наряды. Чем удивляли звезды на этот раз? Сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Лос-Анджелесе стали известны имена обладателей премии «Оскар-2020». Обсуждали на премии не только победителей, но и неординарные наряды. Чем удивляли звезды на этот раз? Сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На красную дорожку «Оскара» из года в год звезды готовятся исключительно с брендами и по трендам. На стиле сюда приезжают все. И упаси судьба показаться в чем-то старом.
Попасть в светскую хронику, как герцогиня Миддлтон, мало кто желает. Наряд американской актрисы Кристен Уиг хейтеры уже сравнили с лобстером и спагетти, лук Билли Айлиш с зелеными волосами и в брючном костюме (видимо, оверсайз) тоже не оценили. Леонардо Ди Каприо был скромен – в черном смокинге. Как всегда, уточнена и изыскана Пенелопа Крус.