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Кто был похож на лобстера, а кто на лук? Как удивляли звёзды на ковровой дорожке «Оскара-2020»

10 февраля 2020 20:32
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В Лос-Анджелесе стали известны имена обладателей премии «Оскар-2020». Обсуждали на премии не только победителей, но и неординарные наряды. Чем удивляли звезды на этот раз? Сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто был похож на лобстера, а кто на лук? Как удивляли звёзды на ковровой дорожке «Оскара-2020»-1

На красную дорожку «Оскара» из года в год звезды готовятся исключительно с брендами и по трендам. На стиле сюда приезжают все. И упаси судьба показаться в чем-то старом.

Кто был похож на лобстера, а кто на лук? Как удивляли звёзды на ковровой дорожке «Оскара-2020»-4

Кто был похож на лобстера, а кто на лук? Как удивляли звёзды на ковровой дорожке «Оскара-2020»-6

Попасть в светскую хронику, как герцогиня Миддлтон, мало кто желает. Наряд американской актрисы Кристен Уиг хейтеры уже сравнили с лобстером и спагетти, лук Билли Айлиш с зелеными волосами и в брючном костюме (видимо, оверсайз) тоже не оценили. Леонардо Ди Каприо был скромен в черном смокинге. Как всегда, уточнена и изыскана Пенелопа Крус.

Кто был похож на лобстера, а кто на лук? Как удивляли звёзды на ковровой дорожке «Оскара-2020»-9

Кто был похож на лобстера, а кто на лук? Как удивляли звёзды на ковровой дорожке «Оскара-2020»-11

# Оскар # Кристен Уиг # Билли Айлиш # Леонардо Ди Каприо # Пенелопа Крус # Фотофакт

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