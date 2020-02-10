«Паразиты». О чем рассказывает лучший фильм премии «Оскар-2020»

История о семье безработных, финансы которой поют романсы. Свое положение она исправляет уловками за счет обеспеченной семьи. Так вот такой сюжет посчитали еще и лучшим сценарием. А в целом фильм лучший иностранный. Имя режиссера «Паразитов» со сцены театра в Лос-Анджелесе тоже прозвучало как лучший.