«Паразиты». О чем рассказывает лучший фильм премии «Оскар-2020»

Главный «Оскар» взяли корейские «Паразиты». Впервые в истории премии самую престижную награду получила лента не на английском языке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главный «Оскар» взяли корейские «Паразиты». Впервые в истории премии самую престижную награду получила лента не на английском языке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
История о семье безработных, финансы которой поют романсы. Свое положение она исправляет уловками за счет обеспеченной семьи. Так вот такой сюжет посчитали еще и лучшим сценарием. А в целом фильм лучший иностранный. Имя режиссера «Паразитов» со сцены театра в Лос-Анджелесе тоже прозвучало как лучший.
Пон Чжун Хо, кинорежиссер:
Спасибо, большая честь. Я благодарю всех, кто позволил мне реализовать мое видение.