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«Ощущалось в Стамбуле». В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1

11 августа 2025 07:35
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«Ощущалось в Стамбуле». В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1-0

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Турции в районе Сындыргы в провинции Балыкесир в 19:53 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 11 км. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на департамент по ЧС республики.

По данным главы МВД Али Ерликая, толчки ощущались в Стамбуле и соседних регионах, однако о повреждениях и жертвах не сообщалось.

«Землетрясение ощущалось в Стамбуле и прилегающих провинциях. В настоящий момент никаких негативных последствий не наблюдается», – написал он в X.

По информации TRT Haber, толчки продолжались 20-30 секунд и затронули по крайней мере 10 районов, в некоторых районах наблюдались перебои со связью.

Фото: pixabay

# Землетрясение

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