Орнитологи спасают птиц, пострадавших от жары в Швейцарии

Новости Швейцарии. Орнитологи в Швейцарии спасают птиц, пострадавших в жару. Воробьи, стрижи, чайки и другие пернатые поступают в этот центр реабилитации. Он находится в небольшом городке Жанто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за высоких температур и пожаров сейчас пациентов особенно много, до 30 в день. В год здесь лечат сотни птиц. Несколько лет назад этот центр открыл местный житель Патрик Жако.