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Орнитологи спасают птиц, пострадавших от жары в Швейцарии

01 августа 2023 08:34
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Новости Швейцарии. Орнитологи в Швейцарии спасают птиц, пострадавших в жару. Воробьи, стрижи, чайки и другие пернатые поступают в этот центр реабилитации. Он находится в небольшом городке Жанто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за высоких температур и пожаров сейчас пациентов особенно много, до 30 в день. В год здесь лечат сотни птиц. Несколько лет назад этот центр открыл местный житель Патрик Жако.

Орнитологи спасают птиц, пострадавших от жары в Швейцарии-1

Патрик Жако, орнитолог:
Асфальт прогревается до 50-55. Поэтому птенцу, выпрыгнувшему из гнезда, нечем защититься, особенно, если нет перьев. Тогда у него будут ожоги.

Орнитологи спасают птиц, пострадавших от жары в Швейцарии-4

В жару взрослым птицам труднее найти пропитание. А пожары отнимают у них среду обитания, поскольку мест для гнездования остается меньше. Поэтому лучше не оставлять у дома, например, металлические ящики. Часто птицы выбирают неудачные места для своих гнезд.

# Животные # Новости Швейцарии # Фотофакт

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