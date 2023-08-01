Острова Мадлен уходят под воду из-за ураганов и штормов

Новости Канады. Скалы отступают, а тропы исчезают. Острова Мадлен уходят под воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По миллиметру море буквально съедает песок в заливе Святого Лаврентия. Жители остаются без защиты от ударов стихии. А их природа наносит все чаще. Ураганы и штормы на острове – обычное явление. И с каждым днем от набегающих волн жителям все сложнее укрыться.

По официальным данным, береговая линия отодвигается в среднем на полметра в год. Решить проблему пытались. В прошлом году для укрепления вдоль берега выложили более 140 тысяч тонн камней. Однако длина якобы защищенного участка составила всего 800 метров. На такие работы власти ежегодно тратят миллионы долларов. Но этого недостаточно. Местные призывают мировое сообщество к более активным действиям. На острове проживают 13 тысяч человек.