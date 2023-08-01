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В Катании из-за крайне высоких температур отключают электричество и воду

01 августа 2023 08:33
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Новости Италии. Сицилия изнемогает от жары. Температура воздуха бьет рекорды, но основная проблема не в этом. В Катании из-за крайне высоких температур отключают электричество и воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Системы просто не справляются. Поэтому аномальная погода лишила жителей не только возможности гулять по городу и любоваться достопримечательностями. В регионе работает кризисный штаб. Уже прошло несколько заседаний, однако противопоставить что-то такой жаре трудно. Как отметил мэр Катании Энрико Трантино, регион которую неделю стоит на коленях.

В Катании из-за крайне высоких температур отключают электричество и воду-1

Валерия Джакомини, жительница Италии:
Всегда с веером, водой, солнцезащитными очками. Всегда должно быть все необходимое с собой. Особенно головной убор. И еще лучше больше находиться в тени.

В Катании из-за крайне высоких температур отключают электричество и воду-4

Аномальная жара также стала причиной многочисленных пожаров на Сицилии. Возгорания вынудили закрыть аэропорт Палермо. Нарушено также автомобильное и железнодорожное движение. Два человека погибли.

# Природные катаклизмы # Новости Италии # Фотофакт

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