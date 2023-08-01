Новости Италии. Сицилия изнемогает от жары. Температура воздуха бьет рекорды, но основная проблема не в этом. В Катании из-за крайне высоких температур отключают электричество и воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Системы просто не справляются. Поэтому аномальная погода лишила жителей не только возможности гулять по городу и любоваться достопримечательностями. В регионе работает кризисный штаб. Уже прошло несколько заседаний, однако противопоставить что-то такой жаре трудно. Как отметил мэр Катании Энрико Трантино, регион которую неделю стоит на коленях.