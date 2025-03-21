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Организованная преступность угрожает существованию и безопасности Франции

21 марта 2025 06:39
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Организованная преступность угрожает существованию и безопасности Франции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По оценкам правоохранителей, группировки располагают большими ресурсами, которые часто превосходят возможности силовиков.

Организованная преступность угрожает существованию и безопасности Франции-2

Для противодействия этой угрозе в МВД Франции решили создать подразделение судебной полиции. Структура объединит ресурсы для проведения расследований, уголовного розыска, судебной экспертизы и анализа. Новое подразделение также окажет поддержку уже существующим органам в борьбе с преступностью в ее различных проявлениях – от местных банд до более крупных группировок.

# Новости Франции # Криминал

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