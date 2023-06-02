Прямой эфир

Орбан признался, что молился за победу Эрдогана на выборах в Турции

02 июня 2023 10:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан молился за победу Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах в Турции, сообщает РИА Новости.

Он признался, что не только болел за победу Эрдогана, но и за на него самого. Орбан назвал итоги выборов в Турции колоссальным утешением и предрек трагедию, если бы Эрдоган проиграл. 

По утверждению Орбана, победа «человека Джорджа Сороса» на президентских выборах усилила бы поток беженцев в Европу на несколько миллионов человек и осложнила бы транзит нефтепродуктов из России в Венгрию и Сербию. 

Инаугурация Эрдогана пройдет 3 июня. Орбан заявил, что примет участие в ней.

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган # Виктор Орбан

Другие новости рубрики

Все новости
Гладков сообщил о гибели двух женщин и двух пострадавших при обстреле трассы в Шебекинском районе
02 июня 2023 10:22

Гладков сообщил о гибели двух женщин и двух пострадавших при обстреле трассы в Шебекинском районе

Столтенберг призвал НАТО наращивать запасы боеприпасов
02 июня 2023 09:21

Столтенберг призвал НАТО наращивать запасы боеприпасов

В Испании произошёл взрыв в жилом доме – есть погибший и раненые
02 июня 2023 09:14

В Испании произошёл взрыв в жилом доме – есть погибший и раненые