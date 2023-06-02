Орбан признался, что молился за победу Эрдогана на выборах в Турции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан молился за победу Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах в Турции, сообщает РИА Новости.

Он признался, что не только болел за победу Эрдогана, но и за на него самого. Орбан назвал итоги выборов в Турции колоссальным утешением и предрек трагедию, если бы Эрдоган проиграл.

По утверждению Орбана, победа «человека Джорджа Сороса» на президентских выборах усилила бы поток беженцев в Европу на несколько миллионов человек и осложнила бы транзит нефтепродуктов из России в Венгрию и Сербию.

Инаугурация Эрдогана пройдет 3 июня. Орбан заявил, что примет участие в ней.