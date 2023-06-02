Новости Испании. Один человек погиб, 16 получили ранения при взрыве в жилом доме в городе Бадахос на западе Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уничтожено несколько квартир, разрушен фасад здания.
Новости Испании. Один человек погиб, 16 получили ранения при взрыве в жилом доме в городе Бадахос на западе Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уничтожено несколько квартир, разрушен фасад здания.
Прибывшим на место ЧП спасателям пришлось срочно эвакуировать жильцов и тушить вспыхнувший пожар. Следователи и эксперты выясняют обстоятельства происшествия.
Причиной взрыва, по предварительным данным, могла стать утечка газа.