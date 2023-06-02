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В Испании произошёл взрыв в жилом доме – есть погибший и раненые

02 июня 2023 09:14
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Новости Испании. Один человек погиб, 16 получили ранения при взрыве в жилом доме в городе Бадахос на западе Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уничтожено несколько квартир, разрушен фасад здания.

В Испании произошёл взрыв в жилом доме – есть погибший и раненые-1

Прибывшим на место ЧП спасателям пришлось срочно эвакуировать жильцов и тушить вспыхнувший пожар. Следователи и эксперты выясняют обстоятельства происшествия.

В Испании произошёл взрыв в жилом доме – есть погибший и раненые-4

Причиной взрыва, по предварительным данным, могла стать утечка газа.

# Взрыв # Новости Испании # Фотофакт

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