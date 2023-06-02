Столтенберг призвал НАТО наращивать запасы боеприпасов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Североатлантического альянса наращивать выпуск боеприпасов в связи с истощением запасов, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул необходимость заключения контрактов с оборонными компаниями для того, чтобы добиться привлечения капиталовложений и увеличения объемов производства. Столтенберг также объявил о намерении пригласить на встречу представителей оборонной промышленности с министрами обороны в Брюсселе, чтобы они помогли заключить контракты. Он заметил, что союзные страны уже истощили свои запасы и для выполнения новых и более масштабных задач требуется увеличение производства.