Гладков сообщил о гибели двух женщин и двух пострадавших при обстреле трассы в Шебекинском районе

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Маслова Пристань Шебекинского района Белгородской области погибли две женщины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков через свой Telegram-канал, пишет ТАСС.

По его словам, ВСУ обстреляли участок автодороги, а осколки от снарядов попали в проезжавшие мимо автомобили. В итоге погибли две женщины. Во втором автомобиле пострадали еще два человека. Один получил осколочные ранения в грудь, другой – в нижние конечности. В тяжелом состоянии они были госпитализированы в городскую больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Кроме того, по деревне Тишанка Волоконовского района было выпущено 11 снарядов, но пострадавших нет.

В результате обстрела были повреждены окна двух частных домов, а также линии электропередач и газопровод. На месте происшествия работают аварийные и экстренные службы.