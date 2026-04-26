Песков назвал необходимость болезненных решений причиной истерик в Киеве

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Киев ожидает принятие еще более болезненных решений, что приводит к истерикам, пишет РИА Новости.
Как указал дипломат, Москва не единожды обращалась к Киеву с призывом принять волевые решения, необходимые для выхода на договоренности.
В дальнейшем последует неотвратимость принятия более болезненных решений, и это приводит к истерике, акцентировал внимание Песков.
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