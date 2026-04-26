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Daily Beast: заявление Левитт перед стрельбой на ужине с Трампом вызвало переполох

26 апреля 2026 13:32
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Daily Beast: заявление Левитт перед стрельбой на ужине с Трампом вызвало переполох-0

В Вашингтоне во время торжественного ужина ассоциации корреспондентов Белого дома, куда позже ворвался злоумышленник с оружием, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт успела сделать пугающее заявление о мероприятии, пишет РИА Новости.

Левитт обратилась к журналистам и сообщила, что ожидается речь «в классическом стиле Дональда Дж. Трампа» – с юмором и захватывающая. «Сегодня вечером будут выстрелы», – указала она.

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Фото: Pinterest

# Дональд Трамп # Международная политика

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