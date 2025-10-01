Орбан обратился к Туску: вы играете в опасную игру

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о войне с Российской Федерацией, пишет РИА Новости.

В социальной сети X Орбан опубликовал обращение к Туску, подчеркнув, что игра, которую он ведет, опасна. Действия польского политика ставят «под угрозу жизни и безопасность миллионов европейцев», – подчеркнул премьер Венгрии.

30 сентября Туск сделал заявление о возможном столкновении ЕС с войной нового типа в ближайшее время, приняв участие в конфликте с Москвой. Польский политик также обозначил недовольство в связи с тем, что граждане множества стран

не поддерживают вмешательство в происходящее в Украине.

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